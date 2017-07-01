Патрик Шарп вернулся в «Чикаго», подписав однолетний контракт на $ 1 млн

Нападающий Патрик Шарп возвращается в «Чикаго Блэкхоукс», сообщает официальный сайт клуба. Форвард подписал с клубом однолетний контракт на $ 1 млн.

35-летний форвард ранее уже выступал за «чёрных ястребов», провёл за команду 10 сезонов и выиграл три Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне игрок играл за «Даллас Старз», провёл 48 матчей регулярного чемпионата, записав на свой счёт 18 (8+10) результативных баллов при показателе полезности «-22». Всего в НХЛ на его счету 599 (277+322) очов в 869 играх.