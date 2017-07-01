«Даллас» подписал форварда Мартина Ганзала на три года с зарплатой $ 4,75 млн

Нападающий Мартин Ганзал заключил контракт с «Даллас Старз», сообщает TSN. Соглашение рассчитано на три года, за это время хоккеист заработает $ 14,25 млн.



Прошедший сезон 30-летний Ганзал начал в клубе «Аризона Койотс», за который выступал всю карьеру, а затем был обменян в «Миннесоту Уайлд». В регулярном чемпионате он принял участие в 71 матче, набрав 39 (20+19) результативных баллов. В пяти играх плей-офф Ганзал забросил одну шайбу. Всего в НХЛ на его счету 628 матчей, в которых он отметился 326 (212+205) очками.

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