Тэллон: Дадонов — потрясающий форвард, он хорошо впишется в костяк «Флориды»

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал подписание контракта с нападающим Евгением Дадоновым. Россиянин после пяти сезонов в КХЛ вернулся в команду, за которую выступал с 2009 по 2012 год.

«Мы в восторге от того, что Евгений возвращается в Южную Флориду. Это потрясающий, талантливый форвард, который хорошо впишется в костяк нашей команды. Мы довольны, что Евгений принял решение продолжить свою карьеру в НХЛ в составе „пантер“», — приводит слова Тэллона официальный сайт клуба.