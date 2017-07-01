Радим Врбата подписал однолетний контракт с «Флоридой» на $ 2,5 млн

Нападающий Радим Врбата стал игроком «Флориды Пантерз», подписав с клубом контракт на один год. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Дэйл Тэллон. В сезоне-2017/18 форвард заработает $ 2,5 млн.



36-летний Врбата в прошедшем сезоне выступал за «Аризону Койотс», провёл 81 матч регулярного чемпионата, забросив 20 шайб и сделав 35 голевых передач.

«Радим — проверенный снайпер, который хорошо дополнит наших молодых центров. Он умный и мастеровитый игрок, на которого можно положиться при игре в большинстве», — приводятся слова Тэллона на официальном сайте клуба.