«Барыс» подписал второго бомбардира фарм-клуба «Калгари» Вея

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» объявил о переходе канадского нападающего Линдена Вея. Об этом информирует официальный сайт канадской команды Континентальной хоккейной лиги.

В «Барыс» перейдёт канадский защитник с опытом игры в АХЛ и НХЛ

В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за «Калгари Флеймз» и «Стоктон Хит». На уровне НХЛ на счету игрока четыре матча без набранных очков, а в АХЛ он стал вторым бомбардиром команды — 55 (15+40) очков в 61 матче.



В НХЛ Вей также выступал за «Лос Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс». В общей сложности в НХЛ на счету форварда 139 матчей и 44 очка.