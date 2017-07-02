«Барыс» подписал второго бомбардира фарм-клуба «Калгари» Вея

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» объявил о переходе канадского нападающего Линдена Вея. Об этом информирует официальный сайт канадской команды Континентальной хоккейной лиги.
В «Барыс» перейдёт канадский защитник с опытом игры в АХЛ и НХЛ
В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за «Калгари Флеймз» и «Стоктон Хит». На уровне НХЛ на счету игрока четыре матча без набранных очков, а в АХЛ он стал вторым бомбардиром команды — 55 (15+40) очков в 61 матче.
В НХЛ Вей также выступал за «Лос Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс». В общей сложности в НХЛ на счету форварда 139 матчей и 44 очка.
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