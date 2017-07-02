«Спартак» проходит медосмотр, 3 июля вылетит на сбор

Московский «Спартак» проходит медосмотр перед стартом предсезонной подготовки. Об этом московский клуб КХЛ сообщил в своём «твиттере».

СКА обменял Дмитрия Юдина в «Спартак» на денежную компенсацию

3 июля московская команда отбудет на предсезонный сбор в Чехию. В сезоне-2016/17 красно-белые не попали в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в ходе регулярного чемпионата у команды поменялся главный тренер. В межсезонье московскую команду возглавил Вадим Епанчинцев.

Также фото доступны в официальном «Твиттере» московской команды Континентальной хоккейной лиги.