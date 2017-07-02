Нилл: Ганзал — один из лучших в лиге по вбрасываниям, он усилит игру «Далласа»

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл поделился впечатлениями после подписания контракта с нападающим Мартином Ганзалом. Соглашение рассчитано на три года, за это время хоккеист заработает $ 14,25 млн.



«Мартин — всесторонний игрок, который сражается на высоком уровне. Он является одним из лучших центрфорвардов лиги при игре на вбрасываниях, а его набор умений поможет нам усилить ряд аспектов игры», — цитирует Нилла официальный сайт лиги.



Прошедший сезон 30-летний Ганзал начал в клубе «Аризона Койотс», за который выступал всю карьеру, а затем был обменян в «Миннесоту Уайлд». В регулярном чемпионате он принял участие в 71 матче, набрав 39 (20+19) результативных баллов.

«Даллас» подписал форварда Мартина Ганзала на три года с зарплатой $ 4,75 млн