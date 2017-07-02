Пойл: я, как и сам Хартнелл, взволнован его возвращением в «Нэшвилл»

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл прокомментировал подписание контракта с нападающим Скоттом Хартнеллом.



«Хартнелл может быть крайне полезным хоккеистом. Он может как играть в большинстве, так и обеспечивать необходимый уровень силовой игры. Думаю, что он будет получать у нас больше времени, чем у него было в „Коламбусе“ в прошедшем сезоне.



Мы оба с Хартнеллом взволнованы тем, что он вернулся в состав „хищников“. Думаю, что он действительно соскучился по нашей команде», — цитирует Пойла официальный сайт клуба.

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