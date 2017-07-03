Марло: для меня честь выступать за «Торонто», будучи канадцем

Новичок «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло прокомментировал свой переход в канадскую команду. 37-летний хоккеист подписал контракт на три сезона и будет получать в год около $ 6,25 млн. В прошедшем сезоне НХЛ форвард сыграл 82 матча регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и сделал 19 передач. Марло всю карьеру выступал за «Сан-Хосе Шаркс» и провёл за «акул» 19 сезонов. За это время он набрал 1082 (508+574) очка в 1493 матчах.

«Очень рад и счастлив быть частью «Торонто». Для меня честь выступать за эту команду, будучи канадцем. Решение далось не сразу, но я его принял и рад этому. С нетерпением жду начала сезона», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.