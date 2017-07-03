Юшкевич: контракт Кузнецова – хороший и заслуженный, его можно поздравить

Олимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич поделился мнением относительно подписания нового контракта между «Вашингтон Кэпиталз» и Евгением Кузнецовым. Срок соглашения составит восемь лет, и по нему хоккеист получит 62,4 млн долларов.

«Безусловно, Женю можно поздравить с подписанием контракта, причём контракта хорошего и заслуженного. НХЛ – это очень серьёзная лига, а «Вашингтон» — очень серьёзная организация. Если она даёт ему такую сумму и понимает, что места под потолком зарплат остаётся не так много, то у команды есть определённый план. Это не делается наобум.

Несколько месяцев назад, после того, как «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли, я читал «The Hockey News», и кто-то из журналистов обсуждал игру Саши Овечкина и говорил, что отношение к нему неоднозначное среди болельщиков. Кто-то его боготворит, а кто-то не любит. И журналист выдвинул такую теорию, что, может быть, сейчас время перестраивать команду, и строить её на Кузнецове. Женю подписали на хорошие деньги и на хороший срок, не на два-три года, а на восемь лет», — сказал Юшкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Вашингтон Кэпиталз» подписал восьмилетний контракт с Кузнецовым на $ 62,4 млн

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