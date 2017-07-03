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«Витязь» провёл первую тренировку и представил новичков

3 июля 2017, понедельник. 12:39. Хоккей

Хоккеисты подмосковного клуба Континентальной хоккейной лиги «Витязь» вышли из отпуска и провели тренировку. Клуб представил видеоролик на своём официальном канале в YouTube.

Также президент подмосковной команды Михаил Головков представил новичков. Генеральный менеджер Игорь Варицкий и главный тренер Валерий Белов рассказали о задачах команды и необходимом настрое. Затем хоккеисты команды из Подмосковья провели тренировку.

Также видео доступно на официальном канале подмосковной команды КХЛ в «YouTube».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Витязь Валерий Белов Михаил Головков
Новости. Хоккей
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