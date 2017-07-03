Ерофеев вошёл в тренерский штаб «Северстали», будет работать с защитниками

Дмитрий Ерофеев вошёл в тренерский штаб «Северстали». Бывший защитник, мастер спорта международного класса он занял должность тренера по защитникам в команде.

Серебряный (2002) и дважды бронзовый (1993, 2004) призёр чемпионатов России, cеребряный (1997) и дважды бронзовый (1998, 2001) призёр чемпионатов Чехии. Признан лучшим иностранцем Чешской лиги в сезоне-1996/97. Член Клуба Николая Сологубова (139 голов) и Клуба Вячеслава Фетисова (67 голов). Выступал за сборную России на чемпионатах мира 1996, 1997, 1998, 2003 годов. Всего за сборную провёл 91 игру, набрал 26 очков. В 2003 году стал победителем Шведских хоккейных игр. Был признан лучшим защитником Кубка Балтики 1997 года.



Игровая карьера: «Прогресс», «Ижсталь», «Крылья Советов», «Витковице» (Чехия), Ферьестад (Швеция), Оцеларжи (Чехия), «Ак Барс», ЦСКА, «Металлург» Нк, «Витязь». Тренерская карьера: «Крылья Советов», «Спартак», «Сибирь», «Красная Армия», «Звезда».