Панин: нет ответа от «Ак Барса» – ни да, ни нет. Другие варианты не рассматривал

Защитник Григорий Панин рассказал о своём уходе из ЦСКА и переговорах с «Ак Барсом».

«Сложилась достаточно непонятная ситуация, сейчас всё находится в подвешенном состоянии. Мною велись переговоры с «Ак Барсом». Я больше никакие варианты и не рассматривал, потому что хотел вернуться домой, в Казань. Хотелось бы здесь играть, может быть, и в долгосрочной перспективе. Пока нет ответа от клуба – ни да, ни нет. Думаю, что в ближайшие дни всё должно решиться. Многих, думаю, настораживают мои дисквалификации, которые были в прошлом. Мне хочется уйти от этих моментов и играть нормально, чтобы в дальнейшем за мной таких вещей не было.

Когда я перешёл из «Лады» в «Ак Барс», система игры была примерно одинаковой. Да, я могу сказать, что у Билялетдинова я каждый год рос, прогрессировал, как и при Крикунове. Мне, как молодому игроку, дали возможность много играть. Когда только приехал, играл в пятёрке с Морозовым, Зиновьевым, Зариповым и Жиру – там просто отдаёшь шайбу и смотришь на них. В этом сочетании почти не играл в обороне, они обладали таким мастерством, что просто уходили от столкновений, играли хитрее.

Больше не будет матч-штрафов? Настраиваюсь на это. Есть момент не только дисквалификаций – ещё и финансово наказывают. Даже за то, что майка подворачивается в трусы, штрафуют. Я, в принципе, жёсткий игрок, силового плана, но мне не хочется всех этих стычек. У нас игровое задание такое было, чтобы игроки все друг за друга стояли, если кого-то задели – сразу атаковать. Мне самому просто хочется убрать всё это на задний план: все дисквалификации, грубые силовые приёмы, просто хочется поиграть нормально, приносить больше пользы. У меня уже сложилась такая репутация: любое жёсткое столкновение с моим участием – сразу дисквалификация.

ЦСКА? Моё решение связано с уходом Квартальнова. Никитин – грамотный, хороший тренер, как и Квартальнов. У меня сложились хорошие отношения, они мне доверяли», — цитирует Панина «Бизнес Online».