Агент Панина: ведём переговоры о подписании контракта с «Ак Барсом»

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника Григория Панина, заявил, что ведёт активные переговоры с казанским «Ак Барсом» о трудоустройстве своего клиента.

«Да, могу подтвердить, что мы ведём переговоры с «Ак Барсом» по поводу подписания контракта», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее «Чемпионат» уже сообщал о том, что Панин продолжит карьеру в казанском клубе.

31-летний защитник провёл в ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России. В сезоне-2016/17 он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав восемь (4+4) очков при показателе полезности "+8". В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности "+1".

Ранее Панин шесть лет (2008-2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности "+113".