Экс-вратарь «Нефтехимика» Колппанен перейдёт в шведскую команду «Рёгле»

Вратарь Вилле Колппанен попал в сферу интересов шведской команды «Рёгле». Об этом информирует kvallsposten.

Сообщается, что хоккеист и клуб уже достигли договорённости. Последние три сезона финский вратарь выступал в Континентальной хоккейной лиге за нижнекамский «Нефтехимик». В сезоне-2016/17 Колппанен провёл в регулярном чемпионате КХЛ 30 матчей, отразил 91,7% бросков. Коэффициент надёжности составил 2,80. В сезоне-2015/16 он провёл всего 4 матча, в дебютном сезоне в КХЛ отыграл 32 матча регулярного чемпионата КХЛ.