Козырев и легкоатлет Задорожный вошли в тренерский штаб «Локомотива»

Тренерский штаб «Локомотива» пополнился двумя специалистами. Место тренера по защитникам занял известный в прошлом игрок обороны Андрей Козырев. Он защищал цвета «Северстали», московского «Динамо», ЦСКА, «Сибири», СКА и «Витязя». Выступал в Северной Америке, Швеции и Франции. С 2011 года на тренерской работе. Работал в «Витязе» и «Северстали», а также помощником и главным тренером в команде МХЛ «Серебряные Львы» (Санкт-Петербург)



Тренером по функциональной подготовке назначен известный легкоатлет Андрей Задорожный. Коренной ярославец, мастер спорта международного класса. Он является бронзовым призером Чемпионата Европы-1998 в беге на 1500 метров, многократным чемпионом России в беге на средние дистанции. Помимо лёгкой атлетики также занимался лыжным спортом.

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