Хоккеисты «Нефтехимика» определились с игровыми номерами

Хоккеисты «Нефтехимика» выбрали себе номера, под которыми будут играть в предстоящем чемпионате КХЛ. Об этом информирует официальный сайт клуба.
Вратари:
1 — Макаров,
33 – Ежов,
39 – Коротаев,
53 – Анаркулов;
Защитники:
4 – Чурляев,
22 – Брынцев,
26 – Сергеев,
44 – Шарипзянов,
55 – Фазылзянов,
63 – Волгин,
70 – Сорокин,
75 — Арбузов,
76 – Первышин,
77 – Пиганович;
83 – Огурцов;
Нападающие:
7 – Аркалов,
10 – Авцин,
11 – Шиксатдаров,
14 – Рау,
17 – Куликов,
19 – Брюле,
24 – Порядин,
28 – Воеводин,
30 – Соловьев,
42 – Секстон,
61 – Хайруллин,
72 – Ляпустин,
78 – Ганзл,
80 – Квартальнов,
81 – Набиуллин,
88 – Торяник,
91 – Бикмуллин,
94 – Якимов,
95 – Здунов,
97 – Угольников.