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Юниорская сборная России U18 приступила к тренировкам

3 июля 2017, понедельник. 20:20. Хоккей

2 июля стартовал расширенный учебно-тренировочный сбор юниорской сборной U18, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Вчера команда разместилась Москве в гостиничном комплексе «Орехово», тренировки же проходят в ледовом дворце «Арктика» в подмосковном Видном.

Тренерский штаб команды во главе с Александром Зыбиным вызвал 40 хоккеистов (5 вратарей, 13 защитников и 22 нападающих):

Вратари: Амир Мифтахов («Ак Барс», Казань), Денис Рыбалкин (ЦСКА, Москва), Даниил Исаев («Локомотив.», Ярославль), Георгий Дубровский («Салават Юлаев», Уфа), Тимур Шиянов («Лузанна», Швейцария).

Защитники: Никита Охотюк («Трактор», Челябинск), Даниил Мисюль («Локомотив», Ярославль), Роман Синицын («Локомотив», Ярославль), Антон Малышев («Локомотив», Ярославль), Никита Солопанов (ЦСКА, Москва), Владимир Опарко (ЦСКА, Москва), Роман Калиниченко (ЦСКА, Москва), Данила Галенюк («Югра», Ханты-Мансийск), Данила Журавлёв («Ак Барс», Казань), Богдан Жиляков («Динамо», Санкт-Петербург), Андрей Прибыльский («Динамо», Москва), Глеб Бабинцев («Металлург», Магнитогорск), Даниил Валитов («Авто», Екатеринбург).

Нападающие: Григорий Денисенко («Локомотив», Ярославль), Алексей Дробин («Локомотив», Ярославль), Александр Жабреев («Динамо», Санкт-Петербург), Павел Ротенберг («Динамо», Санкт-Петербург), Лев Комиссаров (ЦСКА, Москва), Никита Ртищев (ЦСКА, Москва), Дамир Билялов (ЦСКА, Москва), Илья Баданин («Динамо», Москва), Роман Баданин («Динамо», Москва), Егор Соколов («Кейп Бретон Скриминг Иглз», Канада), Максим Шабанов («Трактор», Челябинск), Егор Кравченко («Спартак», Москва), Максим Цыбин («Лада», Тольятти), Дмитрий Завгородний («Авангард», Омск), Александр Хованов («Монктон», Канада), Глеб Муртазин («Дизель», Пенза), Михаил Шестопалов («Ак Барс», Казань), Сергей Варлов («Салават Юлаев», Уфа), Демид Мансуров («Трактор», Челябинск), Семен Асташевский («Авангард», Омск), Михаил Ромаев («Витязь», Московская область), Данила Дяденькин («Локомотив», Ярославль).

«В следующем году хочу золото». Что говорили юниоры после бронзы на ЧМ
Юниорская сборная России впервые с 2011 года завоевала медали на чемпионате мира.
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
3 июля 2017, понедельник
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