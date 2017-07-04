Ткачёв: было предложение от «Чикаго», но считаю правильным остаться в Казани

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв рассказал об интересе со стороны команд Национальной хоккейной лиги.



«Были клубы, которые были заинтересованы, потому что игрок моего возраста подписывает контракт новичка, это небольшие деньги – для попадания под потолок зарплат клубам нужны такие игроки.



«Чикаго»? Да, было предложение с их стороны. Сейчас, наверное, нет смысла говорить о том, какие клубы предлагали контракт, потому что я остался в Казани. Я принял решение остаться в «Ак Барсе», считаю, что это правильно», — цитирует Ткачёва «Спорт Бизнес Online».

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