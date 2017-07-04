Херсли: после ухода Дадонова и Шипачёва СКА будет сложнее

Защитник петербургского СКА Патрик Херсли прокомментировал свою готовность к новому сезону КХЛ. Хоккеисты двукратного обладателя кубка Гагарина вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр. Сегодня второй день медосмотра, а в общей сложности на него запланировано три дня.

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«Чувствую себя хорошо, готов. Отпуск провёл с семьёй, большую часть дома, на одну недельку ездил на море. Думаю, следующий сезон действительно будет сложнее для СКА, потому что у нас ушли сильные игроки. Надеюсь, мы останемся лидерами лиги и вновь победим.

Шипачёв и Дадонов были одними из лучших в КХЛ, но у нас в команде есть ещё много сильных ребят, так что надеюсь на успешный сезон, мы всё ещё одни из фаворитов. С Давидом Рундбладом и Сергеем Калининым успели немного пообщаться. Давид тоже из Швеции, говорили. В ближайшие несколько дней поближе со всеми новичками познакомлюсь. Было предложение от щвейцарской команды, но выбрал СКА, потому что мне нравится город и клуб. Тренер заинтересован во мне. У меня есть шанс выиграть ещё один кубок, поэтому я решил остаться в СКА», — передаёт слова Херсли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.