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С. Калинин: в конце сезона решил вернуться в Россию, но были варианты в НХЛ

4 июля 2017, вторник. 12:11. Хоккей

Нападающий петербургского СКА Сергей Калинин прокомментировал свою готовность к новому сезону КХЛ. Хоккеисты двукратного обладателя кубка Гагарина вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр. Сегодня второй день медосмотра, а в общей сложности на него запланировано три дня.

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«Лето провёл хорошо. В этот раз оно получилось коротким, первый раз такое. Но отдохнуть и набраться эмоций я успел. Готов к началу нового сезона. В Петербурге не первый раз, но раньше на долгое время никогда не приезжал. До сборов ещё есть неделя, поэтому погуляю и всё посмотрю. Матчи КХЛ не смотрел. Только обзоры. Следил за «Авангардом» и СКА, потому что всегда интересно было смотреть на большое количество голов. Конечно, спрашивал у многих ребят мнение перед переходом в СКА. Почти со всеми мы играли ранее в одной команде или против друг друга. Все отзывались положительно о городе и команде.

Принял решение возвращаться в Россию в конце того сезона, там обмен случился, всё как-то закрутилось. Были варианты остаться в НХЛ, но решил, что вернуться в Россию будет правильнее. Конечно, я бы хотел вернуться в НХЛ, не знаю, как всё сложится. В принципе мне там понравилось играть, знаю, что мог там играть. Больших проблем в НХЛ не ощущал, но что-то пошло не так, не только от меня всё зависит. Я не могу сказать, что у меня не получилось за океаном, вряд ли кто-то рассчитывал, что я вообще закреплюсь в НХЛ и на второй сезон. Считаю, что поездка получилась удачной для меня. Практически два года провёл в основном составе, но есть моменты, которые я не хочу обсуждать. Естественно, первая причина — это я, где-то неправильно подготовился, слишком много думал и переживал. Игр много, нужно отпускать все моменты. В любом случае это положительный опыт. Безусловно, хочется сыграть на Олимпиаду, всё зависит от меня. За былые заслуги меня не возьмут на такой серьёзный турнир, даже несмотря на то что игроков НХЛ не отпустят на игры», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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