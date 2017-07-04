Нападающий Дрозд остаётся в минском «Динамо», это будет его 9-й сезон в команде

Минское «Динамо» подписало новый контракт с нападающим Сергеем Дроздом. Об этом информирует официальный сайт минского клуба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2016/17 нападающий провёл за минскую команду 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 7 (1+6) очков при показателе полезности «-2». В пяти матчах плей-офф Дрозд отметился одним голевым пасом, его показатель полезности составил «-2». Также на счету игрока 7 матчей на ЧМ-2017 — 0 очков, показатель полезности «-1». Для Дрозда предстоящий сезон станет девятым в составе минского «Динамо», он дебютировал в матчах за команду в сезоне-2008/09. Дрозд выходил на лёд в 326 матчах, в которых набрал 44 (20+24) очка.