Каммальери: есть что-то романтичное в возвращении туда, где начал карьеру

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Майк Каммальери прокомментировал своё возвращение в команду, за которую он выступал с сезона-2002/03 по сезон-2007/08. Хоккеист подписал однолетний контракт на $1 млн.



«Это очень впечатляет. Есть что-то романтичное в возвращении в ту команду, где начал свою карьеру. Там я уже хорошо знаком с местом, командой, игроками. Ребята, которые сейчас играют в команде, уже были моими одноклубниками. Мы легко и эффективно сможем наладить с ними взаимодействие», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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