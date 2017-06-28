Фридман: для «Лос-Анджелеса» и «Оттавы» есть смысл в обмене Брауна на Фанёфа

Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман порассуждал на тему возможного обмена между «Лос-Анджелес Кингз» и «Оттавой Сенаторз».



«Во время последних раундов драфта Роб Блэйк и Пьер Дорион долго разговаривали друг с другом. Есть вариант, который имеет смысл для обеих сторон – обмен Брауна на Фанёфа. У Брауна средняя зарплата 5,875 млн долларов и контракт на пять лет, у Фанюфа – 7 млн на четыре года. Защитник может поехать в Лос-Анджелес, но я не уверен, что «Оттава» есть в списке Брауна», – написал Фридман.

Мето: я уважаю Фанёфа, нельзя винить его за то, что ему нравится в «Оттаве»