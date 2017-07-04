Крикунов: расторжение контракта с Григоренко стало неожиданностью

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал расторжение контракта с форвардом Игорем Григоренко.

«Это всё неожиданно. Так получилось, что он приехал к нам, не успел ни разу потренироваться и уехал, у него какие-то проблемы в семье. Пока о его замене не думали», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

В минувшем сезоне Григоренко провёл за уфимский «Салават Юлаев» 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 6 шайб и отдав 3 результативные передачи. Коэффициент полезности составил «-7». В плей-офф форвард сыграл пять матчей, не забив ни одной шайбы и отдав один пас. Коэффициент полезных действий — «+1». По ходу чемпионата Игорь Григоренко долго не играл из-за проблем со зрением.