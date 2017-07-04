Дуайер: я возвращаюсь в КХЛ

39-летний канадский специалист Горди Дуайер в своём «твиттере» объявил о заключении контракта с минским «Динамо» и возвращении в КХЛ.

«Взволнован, что официально возглавил историческое минское «Динамо» и возвращаюсь в КХЛ», — написал Дуайер.

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Дуайер два сезона возглавлял покинувшую в настоящее время КХЛ хорватскую команду «Медвешчак», ему не удалось вывести её в плей-офф. Ближе к концу регулярного чемпионата сезона-2016/17 «Медвешчак» устроил распродажу игроков, а чуть позже в швейцарскую команду «Амбри-Пиотта» ушёл и главный тренер Дуайер. Дуайер провёл в качестве тафгая 108 матчей в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс». Также играл в АХЛ, чемпионатах Швеции и Германии.



В сезоне-2016/17 минскую команд возглавлял Крэйг Вудкрофт. При нём команда заняла пятое место в Западной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф уступила «Локомотиву».

Какие задачи будет решать минское «Динамо»? КХЛ стоит задуматься Минское «Динамо» отказывается от легионеров, и становится непонятно, какие цели сможет и намерена решать команда в следующем сезоне.

Также информация доступна в официальном «твиттере» тренера.