Дуайер: я возвращаюсь в КХЛ

39-летний канадский специалист Горди Дуайер в своём «твиттере» объявил о заключении контракта с минским «Динамо» и возвращении в КХЛ.
«Взволнован, что официально возглавил историческое минское «Динамо» и возвращаюсь в КХЛ», — написал Дуайер.
Дуайер два сезона возглавлял покинувшую в настоящее время КХЛ хорватскую команду «Медвешчак», ему не удалось вывести её в плей-офф. Ближе к концу регулярного чемпионата сезона-2016/17 «Медвешчак» устроил распродажу игроков, а чуть позже в швейцарскую команду «Амбри-Пиотта» ушёл и главный тренер Дуайер. Дуайер провёл в качестве тафгая 108 матчей в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс». Также играл в АХЛ, чемпионатах Швеции и Германии.
В сезоне-2016/17 минскую команд возглавлял Крэйг Вудкрофт. При нём команда заняла пятое место в Западной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф уступила «Локомотиву».