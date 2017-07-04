«Динамо» Мн вышло из отпуска, в составе 16 игроков, Дуайер будет в конце недели

Хоккеисты минского «Динамо» приступили к подготовке к сезону-2017/18. Об этом информирует официальный сайт минского клуба. Игрокам предстоит пройти тестирование, медосмотр, а также приступить к втягивающим тренировкам.

Какие задачи будет решать минское «Динамо»? КХЛ стоит задуматься Минское «Динамо» отказывается от легионеров, и становится непонятно, какие цели сможет и намерена решать команда в следующем сезоне.

Новый главный тренер «Динамо» Горди Дуайер присоединится к команде в конце этой недели, когда будут улажены все формальности, а в понедельник проведёт с игроками первую ледовую тренировку. Пока в тренерский штаб команды КХЛ командирован Дмитрий Кравченко из «Динамо-Молодечно».

В составе на данный момент 16 игроков, включая подписавшего контракт сегодня Сергея Дрозда и исключая не прилетевшего ещё в Минск Роба Клинкхаммера. Кроме того, на просмотре находятся Руслан Васильчук, Егор Воронов, Дмитрий Знахаренко, а также Богдан Зозон и Никита Устиненко.