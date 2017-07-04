Бирюков: ставлю перед собой цель стать в «Витязе» номером один

Новый голкипер «Витязя» Михаил Бирюков прокомментировал свой переход в подмосковный клуб.



«Мне тяжело дался переход из Нижнего Новгорода. В первую очередь по чисто игровым причинам. Непросто было принять решение уйти из клуба, в котором комфортно. Но это было моё решение. Во-первых, не только мне, но и хоккейной общественности очень понравился в минувшем сезоне понравился новый «Витязь». Команда произвела впечатление и по игре, и по составу. Занять седьмое место на Западе — приличный результат. Видна была тактическая выучка, тренерский почерк. Команда была на ходу и прошла весь чемпионат без больших спадов. Плюс давно знаю президента клуба Михаила Игоревича Головкова, ещё по совместной работе в московском «Динамо». У нас состоялся разговор, и после него я и принял решение о переходе. Помочь и себе, поставив новые задачи, и, естественно, команде.



Это произошло по окончании сезона, когда утихли баталии плей-офф для «Торпедо». Мне нравилось играть под руководством Петериса Скудры, я с большим уважением к нему отношусь. Но иногда чтобы сделать шаг вперед в плане мотивации, необходимо поставить перед собой новую цель, чтобы расти дальше. Решение принималось не за один день. У меня было время все посмотреть взвесить. И всей семьей приняли решение — это супруга и родители. Да и многих ребят в «Витязе» знаю. И тренера Михаила Шталенкова, с которым тоже взаимодействовали ранее.



Естественно, ставлю перед собой цель стать номером один. Она всегда такова. По-другому было бы глупо подходить к своей работе, стать номером два — не для меня. В «Металлурге» поначалу тоже был номером один, игра получалась… Но затем сменилось руководство клуба, и… стал не нужен. Очень переживал. Искал возможность для перехода. И благодарен Скудре, который предоставил мне новый шанс. Хотя перед началом прошлого сезона в «Торпедо» мне не предложили контракта, и летом прошлого года пришлось уехать в «Металлург», — приводит слова Бирюкова официальный сайт «Витязя».