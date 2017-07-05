Генменеджер «Трактора»: предлагали Денисову поменять гражданство, он отказался

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев представил новичков команды – Ивана Вишневского, Игоря Полыгалова, Ника Бэйлена и Линуса Виделля. Также функционер рассказал о расторжении контракта с Владимиром Денисовым и возможном переходе игроков московского «Динамо».

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«Эти ребята уже доказали, что могут помочь «Трактору». Поэтому мы решили подписать с ними контракты и усилить нападение и большинство, в чём у нас были проблемы в прошлом сезоне. Мы наблюдали за ними по ходу сезона, они нам симпатизировали, поэтому переговоры велись заранее.



Почему расторгли контракт с Владимиром Денисовым? Во-первых, он легионер. Во-вторых, мы предлагали Денисову поменять гражданство, быстро всё сделать, но он отказался. Поэтому появилась легионерская вакансия. Сейчас идёт плотная работа по поиску центрального нападающего, который бы усилил «Трактор». Открылся рынок в Северной Америке, и у нас есть несколько ребят «на карандаше». Будем вести переговоры, ждём хорошего, сильного игрока.



Кто-то из челябинских игроков московского «Динамо» может вернуться в «Трактор»? У нас зарплатная ведомость небольшая. Если бы возможность появилась на стадии подписания контрактов, мы бы вернули троих точно. Поэтому сейчас ведём переговоры на будущее, чтобы ребята подписывали краткосрочные контракты и на следующий сезон уже могли вернуться в Челябинск», — цитирует функционера официальный сайт клуба.