«Трактор» уступил СКА права на Евгения Кузнецова

Челябинский «Трактор» обменял права на российского нападающего Евгения Кузнецова в петербургский СКА, взамен получив денежную компенсацию, информирует официальный «твиттер» команды. Напомним, ночью стало известно, что Кузнецов подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на восемь лет. По новому соглашению, 25-летний Кузнецов будет получать в среднем чуть меньше $ 8 млн в год, и за восемь лет он должен заработать $ 62,4 млн.

В прошлом сезоне НХЛ Кузнецов провёл 82 матча, в которых набрал 59 очков (19 голов и 40 результативных передач).