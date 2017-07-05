Бэйлен: я не вижу смысла играть без цели выиграть Кубок

Новичок «Трактора» защитник Ник Бэйлен поделился впечатлениями от перехода в челябинскую команду.



«Здесь хорошая арена с шумными болельщиками. У «Трактора» были свои успехи в КХЛ, что тоже говорит в его пользу. Здесь уже играл Пол Щехура, он рассказал много хорошего о команде. Щехура сказал, что здесь профессиональная организация, арена очень «живая», и мне самому, когда я был в Челябинске, всё всегда нравилось. О каком бы спорте мы ни говорили, главное – побеждать. Поэтому я не вижу смысла играть без цели выиграть Кубок. Когда мы вели переговоры, нам озвучили эту задачу.



Было общее собрание, на котором нам объяснили, что этот сезон будет крайне важным. Мы также настроены провести хороший чемпионат. Ведь именно от нас зависит, каким он будет.



Я немного знаю русский. Мне также хватает знания языка, чтобы разговаривать в ресторанах и на улице. Я понимаю, что говорит тренер. В Минске у меня не было потребности учить русский, так как там было 10 легионеров и англоязычная среда. Здесь я смогу наверстать упущенное», — цитирует хоккеиста официальный сайт клуба.

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