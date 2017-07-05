Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бэйлен: я не вижу смысла играть без цели выиграть Кубок

5 июля 2017, среда. 11:15. Хоккей

Новичок «Трактора» защитник Ник Бэйлен поделился впечатлениями от перехода в челябинскую команду.

«Здесь хорошая арена с шумными болельщиками. У «Трактора» были свои успехи в КХЛ, что тоже говорит в его пользу. Здесь уже играл Пол Щехура, он рассказал много хорошего о команде. Щехура сказал, что здесь профессиональная организация, арена очень «живая», и мне самому, когда я был в Челябинске, всё всегда нравилось. О каком бы спорте мы ни говорили, главное – побеждать. Поэтому я не вижу смысла играть без цели выиграть Кубок. Когда мы вели переговоры, нам озвучили эту задачу.

Было общее собрание, на котором нам объяснили, что этот сезон будет крайне важным. Мы также настроены провести хороший чемпионат. Ведь именно от нас зависит, каким он будет.

Я немного знаю русский. Мне также хватает знания языка, чтобы разговаривать в ресторанах и на улице. Я понимаю, что говорит тренер. В Минске у меня не было потребности учить русский, так как там было 10 легионеров и англоязычная среда. Здесь я смогу наверстать упущенное», — цитирует хоккеиста официальный сайт клуба.

«Динамо» теряет игроков, Скривенс собирается в Уфу. Таблица трансферов КХЛ
Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», Гавриков решился остаться в России и перешёл в СКА, а московское «Динамо» хотят «разграбить».
Источник: Официальный сайт ХК "Трактор" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Трактор Ник Бэйлен Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
5 июля 2017, среда
11:26 Головков: задача «Витязя» — прохождение первого раунда плей-офф
11:15 Бэйлен: я не вижу смысла играть без цели выиграть Кубок
10:57 «Кузня» вернулась к прежней эмблеме
10:41 «Салават Юлаев» подтвердил переход вратаря Скривенса
10:30 И. Вишневский: Кольцов мне сказал: «Подписывай контракт, даже не думай»
10:25 В «Ладе» начались предсезонные сборы
10:10 Генменеджер «Трактора»: предлагали Денисову поменять гражданство, он отказался
10:07 Полыгалов: хотелось поиграть в «Тракторе», здесь очень сплочённый коллектив
09:51 В Баффало установили новый рекорд по продолжительности матча
09:35 «Барыс» и «Торпедо» Усть-Каменогорск продолжили сотрудничество
09:24 Новички «Авангарда» выбрали игровые номера
09:08 Вратарь Берра покинул «Фрибур» и присоединится к «Анахайму»
09:00 Светлов: жду подъёма от «СЮ», фаворит сезона открытый — ЦСКА
05:09 Скаут «Сент-Луиса»: Костин — хоккейный паренёк, завсегдатай катка
03:33 Костин: я на сто процентов здоров и готов играть в НХЛ
00:49 «Вегас» подписал двухлетний контракт с Линдбергом на $ 3,4 млн
00:47 Генменеджер «Колорадо»: с нетерпением ждём Якупова в тренировочном лагере
00:03 «Вашингтон» переподписал контракт с Бураковски на 2 сезона за $ 6 млн
4 июля 2017, вторник
23:55 Агент Ковальчука: Илья останется в КХЛ на сезон-2017/18
23:21 Бирюков: ставлю перед собой цель стать в «Витязе» номером один
23:06 СМИ: Ковальчук проведёт ещё сезон в КХЛ, после чего вернётся в НХЛ
22:21 Филатов перезаключил контракт с «Ладой»
22:00 Правильно ли поступил Наиль Якупов, заключив однолетний контракт с «Колорадо»?
21:53 «Сан-Хосе» подписал однолетний контракт с нападающим Боллигом
21:37 Агент Костина: в среду начнём переговоры с «Сент-Луисом» о контракте новичка
21:07 Бергстрём: когда сыграл за сборную, решил идти дальше и перебрался в «Сибирь»
21:00 Нападающие Кокарев и Фёдоров заключат двухлетние контракты с «Салаватом»
20:36 Ларионов: приятно внимание со стороны СКА, но Якупов решил ещё остаться в НХЛ
20:20 42 хоккеистам «Динамо» присвоен статус «неограниченно свободный агент»
19:41 Якупов заключил контракт с «Колорадо» на один год
19:24 Кузнецов: счастлив быть частью «Вашингтона» ещё как минимум восемь лет
19:12 «Вегас» обменял Маркуса Крюгера в «Каролину»
19:04 Панин: решение «Ак Барса» не было сюрпризом, у меня есть предложения из КХЛ
18:30 Любимов: было предложение от «Флайерз», но, всё взвесив, вернулся в Россию
18:21 Епанчинцев: «Спартак» решил обойтись в Чехии без контрольных матчей
17:45 Любимов — о переходе в ЦСКА: я вернулся домой, все очень рады
17:40 Каарела назначен тренером вратарей «Сочи»
16:59 Быков: даже если не получится в НХЛ, Шипачёв будет спокоен, что попытался
16:47 Максвелл: сборы — это некий вызов, проверка твоих возможностей
16:40 Свенссон: готов к сбору «Спартака», чувствую себя отлично
16:32 На просмотре в рижском «Динамо» 10 хоккеистов
16:14 Хоккеисты «Автомобилиста» провели первую тренировку «на земле»
16:06 Дуайер: я возвращаюсь в КХЛ
16:01 Михайлис: награда «Лучший хоккеист Казахстана — 2016/17» стала неожиданной
15:37 «Авангард» продлил сотрудничество с «Сарыаркой»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн?
Архив →
© championat.com, 2000–2017