«Авангард» начал приём заявок на турнир по хоккею на песке

5 июля начался приём заявок для участия в турнире по хоккею на песке «Кубок «Авангарда», который состоится на Центральном пляже Омска. Соревнования пройдут 23 июля под брендом «Территории Авангарда», начало в 14 часов по омскому времени.

Продолжительность матчей:

— отборочные игры и четвертьфинал – 4 минуты

— полуфинал – 5 минут

— финал – 10 минут.



В турнире могут принять участие юноши от 16 лет.

По желанию игроки могут использовать защитную амуницию (шлем, краги и т.п.). Клюшки также можно принести с собой, если же у вас нет клюшки, её выдадут на время участия в турнире.

От одной команды в матче участвуют три полевых игрока без вратаря.

Защищать ворота может каждый игрок.

Мяч разрешено останавливать телом и руками, но нельзя брать в руки.

Во время игры запрещены: удары ногой по мячу, зацепы клюшкой, подножки, толчки клюшкой.

Запрещено поднимать клюшку выше плеча.

За нарушение – удар от ворот до ворот по пустым воротам.

При уходе мяча с поля – аут.

В случае ничьей в дополнительное время – серия по три удара от ворот по пустым воротам.

Решение судьи окончательное и обжалованию не подлежит!