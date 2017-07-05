«Трактор» провёл первую тренировку, с 10 июля команда выйдет на лёд

5 июля «Трактор» провёл первую полноценную тренировку на земле. Хоккеисты поработали на легкоатлетическом стадионе имени Елены Елесиной. Они сдали тест Купера и сделали несколько классических аэробных упражнений.



«Ребята вышли в удовлетворительном состоянии. Команду поделили на две группы. Одна работает на стадионе, вторая – в зале на велотренажёрах. У каждого видно желание работать. С сегодняшнего дня начинаем двухразовые тренировки на земле, с понедельника выходим на лёд.

Будем работать в формате «лёд — земля». 15 июля мы вылетаем на сбор в финский Паюлахти, где будет основная часть нагрузок. Новички команды произвели положительное впечатление. Они профессионалы, готовы играть за клуб, за город и для болельщиков. Потихоньку втянутся, и всё будет отлично», — рассказал о предстоящей работе главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.