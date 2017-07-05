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Йип: планирую сыграть на ОИ-2022, надеюсь быть примером для молодых китайцев

5 июля 2017, среда. 18:00. Хоккей

Форвард «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Йип рассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ. Хоккеист выступал в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», «Нэшвилл Предаторз» и «Финикс Койотс».

«Рад, что наконец-то команда собралась, подготовка к сезону начинается. Не было никаких сомнений, когда получил предложение от «Куньлуня». Рад стать игроком клуба КХЛ. Ещё одна вещь, мне очень интересно поехать туда, откуда мои предки, узнать эту культуру, я никогда раньше не был в Китае. Мои родители были рождены в Канаде, но их родители были из Китая, но никого уже на исторической родине нет, все уже умерли.
Ещё одна особенность – играть под руководством Майка Кинэна, когда был ребёнком, то я следил за НХЛ и видел его на тренерской скамейке. Сейчас у меня есть шанс играть в его команде и в стране, которая связана со мной. Не начал ещё изучать китайский, но это впереди, знаю лишь несколько слов. Когда обустроюсь, то найду учителя, но и Зак Юйэнь поможет мне.

Много ребят с китайскими корнями в команде, но никто не говорит по-китайски. В этом нет ничего странного для меня, но не для других людей. Мы почти все из Ванкувера, там большая популяция людей из Азии.
Тренеры дали ясно понять, что команда должна ставить серьёзные задачи в ближайшем сезоне. Я один из самых возрастных игроков в команде, достаточно опыта, надеюсь, смогу стать примером для молодых китайцев. Да, планирую сыграть на Олимпиаде-2022, но сейчас нужно фокусироваться на текущих задачах», — сказал Йип в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Кинэн не удивится, если в КХЛ будет больше одной китайской команды
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар
Новости. Хоккей
5 июля 2017, среда
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