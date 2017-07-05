«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Артёмом Фёдоровым

«Салават Юлаев» объявил о подписании двухлетнего соглашения с нападающим Артёмом Фёдоровым, сообщает официальный сайт клуба.



Напомним, что ранее хоккеист стал неограниченно свободным агентом в результате решения Континентальной хоккейной лиги.

Нападающие Кокарев и Фёдоров заключат двухлетние контракты с «Салаватом»

В прошлом сезоне Артём выступал в составе московского «Динамо». Фёдоров провёл 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 26 (10+16) очков, показатель полезности «+4». В его активе 3 (2+1) очка в пяти встречах Кубка Гагарина и коэффициент полезных действий «+2».