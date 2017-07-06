«Монреаль» согласовал контракт с Гальченюком с зарплатой $ 4,9 млн в год

«Монреаль Канадиенс» объявил о согласовании условий нового трёхлетнего контракта с нападающим Алексом Гальченюком, который являлся ограниченно свободным агентом, сообщает пресс-служба клуба.

По данным СМИ, зарплата Гальченюка составит $ 4,9 млн в год.

23-летний Гальченюк был выбран «Монреалем» под общим третьим номером на драфте 2012 года. В минувшем сезоне нападающий провёл 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых заработал 44 (17+27) очка. Также на его счету 6 матчей и 3 (0+3) очка в плей-офф. В НХЛ на его счету 336 игр и 204 (89+115) очка.