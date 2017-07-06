Нападающий Наиль Якупов тренируется с основной командой «Нефтехимика», сообщает из Нижнекамска корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. С инициативой приглашения Якупова выступил главный тренер нижнекамской команды Андрей Назаров.



Недавно 23-летний хоккеист подписал контракт с клубом «Колорадо Эвеланш». В прошлом сезоне Наиль выступал в составе «Сент-Луис Блюз», принял участие в 40 матчах, в которых забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач, набрав 9 очков при показателе полезности «-3».

Якупов заключил контракт с «Колорадо» на один год