Якупов: денег в «Колорадо» получу намного меньше, но главное – закрепиться в НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов прокомментировал подписание контракта с «Колорадо Эвеланш».



«Я очень доволен. У меня была задача вернуться в НХЛ, я в ней давно играю. Был уверен, что предложение поступит. «Колорадо» я знаю как команду, мы с ней в прошлом сезоне играли пять раз. Там у меня есть знакомые. Рад, что «Эвеланш» проявили заинтересованность во мне.

Я себя считаю молодым хоккеистом, есть реальный шанс показать себя и доказать себе, что я могу и достоин играть в этой лиге. Да, деньги намного меньше, чем в прошлом году. Но я знал, что не будет такого большого предложения. Главная задача – закрепиться в команде НХЛ, а дальше всё зависит от меня. Есть время хорошо подготовиться и влиться в коллектив, показывать свой лучший хоккей», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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