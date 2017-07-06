«Сибирь» расторгла контракт с Алексеем Скабелкой

«Сибирь» расторгла соглашение с белорусским нападающим Алексеем Скабелкой, сообщается на официальном сайте клуба.



В прошлом сезоне 24-летний Скабелка принял участие в составе «Сибири» в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, набрав четыре очка при показателе полезности «+6».



Алексей – сын бывшего главного тренера «Сибири» Андрея Скабелки, который работал с командой с 2014 по 2017 год, а также выступал в ней в бытность игроком в сезоне-2004/05.