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Захаркин: искренне хочется, чтобы пресса в России сама рассуждала о хоккее

6 июля 2017, четверг. 23:09. Хоккей

Новый тренер «Югры» Игорь Захаркин рассказал о проекте хоккейной академии в Казани, а также поделился мнением о публичных высказываниях бывших хоккеистов в прессе.

«Я думал о том, чтобы заняться подготовкой тренерских кадров. Но таков я. Мне кажется, та система, которая есть в России сейчас… она не совсем… Может, это как раз к вопросу для обсуждения с Владимиром Владимировичем Путиным. Но я понимаю, что я против министерства, против вообще этой системы образования в России. Мне кажется, что она очень громоздкая и малоэффективная в конечном итоге. Вот смотрите, мы говорим, у нас мало тренеров на льду. И действительно, их мало. Группы большие, тренеров мало. Я это каждый день наблюдал в Уфе из ресторана, где мы кушали. 30, 40, 50 человек на льду. В лучшем случае два тренера. Это просто опасно даже. Потому что люди, дети могут травмироваться. Почему те же родители, которые хотят, им не пройти бы какие-нибудь двухдневные курсы и получить лицензию, чтобы выходить, помогать? Я видел это в другой стране, не буду говорить, в какой.

Но я сейчас сотрудничаю с академией в Казани, очень классный и глубокий проект уфимский. Кстати говоря, уезжая, получил очень интересную эсэмэску от болельщиков. Это была коллективная вещь. Уфимская часть моей жизни очень значима и важна для меня. Я очень уважаю и ценю всех болельщиков. Они помогли мне пережить самый трудный момент в жизни, когда мы проиграли в Ванкувере. Они навсегда останутся такими. Я ещё раз скажу, мне кажется, что люди просто должны быть умнее, объективнее, а не на таких вот дешёвых, «понтовых» высказываниях выезжать из-за того, что они просто имеют право выходить в Интернет, писать всё что угодно. Академия в Казани — очень интересный проект, очень серьёзные специалисты, очень серьёзные направления работы. Сейчас мы занимаемся тренировочной программой для тренеров. Я провёл там семинар теоретический. И на льду практический. И увидел очень много возможностей, как можно улучшить подготовленность тренеров, в том числе. Может, где-то будет пилотный проект, потом получится распространить его по всей России.

Мне искренне хочется, чтобы наш хоккей был обеспечен своими собственными тренерскими кадрами. Чтобы у нас была такая пресса, которая могла бы рассуждать о хоккее, а не ссылаться на звонки бывшим игрокам, которых много. Есть люди более интеллигентные, осторожные, они правильные, аккуратные в своих высказываниях. А есть такие, которые говорят всё, что хотят. Причём эти мнения меняются. Я прошёл очень много. Я с 20 лет в топовом хоккее. И сейчас мне почти 60. Все эти высказывания таких вот забавных людей, которые поиграли в хоккей и имеют право просто бросить камень не только в меня, и совсем необязательно в меня. Я-то могу ответить, если сочту нужным вступать в дискуссию с такими людьми. Просто скажу, что это синдром. Мы сядем в прямой дискуссии, чтобы люди просто посмотрели, какая это разница. Я считаю, что человек ценится своими делами. Мне доставляет удовольствие без участия этих людей делать свои проекты», — приводит слова Захаркина «Спорт FM».

Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
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ХК Югра Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
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