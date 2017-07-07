Гальченюк: главный тренер «Монреаля» разберётся, куда меня поставить

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Алекс Гальченюк признался, что не думает о том, на какой позиции он будет играть: в центре или на фланге. Хоккеист подписал новый контракт с клубом.

«Монреаль» подписал новый контракт с Гальченюком с зарплатой $ 4,9 млн в год

«Я старался сосредоточиться на тренировках и беспокоиться о том, что могу контролировать. Я не сосредотачиваюсь на том, где я буду играть: в центре или на фланге. У нас есть отличный тренер, который разберётся с тем, куда меня надо поставить. Не так важно, где именно я буду играть», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.