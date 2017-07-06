Гальченюк: знаю, что могу дать многое команде «Монреаля»

Форвард Алекс Галченюк прокомментировал подписание нового контракта с «Монреаль Канадиенс», который рассчитан на три года и будет приносить ему $ 4,9 млн в год.



«Я знаю, я могу многое дать команде. Мы все голодны до побед и хотим подняться на самый верх. Я был чрезвычайно рад, когда мы продлили контракт с Друеном. Когда есть шанс играть вместе с таким умелым форвардом, это всегда плюс. Я также очень рад своему контракту. Я люблю команду, люблю болельщиков и люблю этот город», — приводит слова Галченюка пресс-служба «Монреаля».

«Монреаль» подписал новый контракт с Гальченюком с зарплатой $ 4,9 млн в год