ЦСКА не сыграет в плей-офф КХЛ на «Мегаспорте»

Президент московского клуба КХЛ ЦСКА Игорь Есмантович объявил, что «армейцы» не планируют в сезоне-2017/18 играть матчи розыгрыша Кубка Гагарина во дворце спорта «Мегаспорт».

Есмантович: Григоренко подписали на три сезона, Капризов останется в ЦСКА

«Сыграет ли ЦСКА в плей-офф на «Мегаспорте»? Нет. Мы будем играть в родном доме. Что касается новой арены, то через два-три месяца будут готовы документы. В это время выйдет пресс-релиз о строительстве нового стадиона. Он будет располагаться во Нижнемневнической пойме», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Ранее московский клуб Континентальной хоккейной лиги объявил о подписании контрактов с защитником Никитой Нестеровым, а также форвардами Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко.