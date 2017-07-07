Дуайер: «Динамо» — оптимальный вариант, планируем привлечь хороших легионеров

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился эмоциями от перехода в клуб, рассказал о предстоящей работе и вспомнил о времени, проведённом в «Медвешчаке».



«В этот клуб хотели бы попасть многие игроки и тренеры КХЛ. Минск известен как прекрасный город, а в «Динамо» отличные условия для работы и мощная поддержка болельщиков. Так что не стоит удивляться тому, что я здесь. Важно найти не просто очередной следующий клуб, а именно правильный клуб. Я обсудил минское предложение с семьёй, друзьями, знакомыми хоккеистами и некоторыми тренерами и пришёл к выводу, что сейчас для меня возможность возглавить «Динамо» – это самый оптимальный вариант. Лично я Вудкрофта не знаю, но уважаю его как специалиста. Мне запомнились отличная арена, настоящая хоккейная атмосфера и крутые болельщики. Матч с минчанами на кубке Шпенглера? «Динамо» оказалось отличным оппонентом для «кленовых листьев».



Для начала я встречусь с руководством клуба, тренерами и игроками. С нетерпением жду возможность включиться в работу. Я владею хорошей информацией по всем игрокам, которые уже выступали в «Динамо» на протяжении нескольких последних лет. Минск имеет великолепную репутацию среди игроков, так что мы планируем привлечь хороших легионеров.



Важный элемент летней предсезонной подготовки – тимбилдинг. Наш успех во многом зависит от силы командного духа, и такого рода мероприятия – отличный способ укрепить его. У меня с русским точно проблемы, во всяком случае, пока. Но хоккей – везде хоккей, вне зависимости от языка. Если мне понадобится донести что-то до игроков, они поймут, что я скажу. Как только приеду в Минск, мы завершим формирование тренерского штаба.



Оба сезона в хорватском клубе стали очень важными для меня в плане приобретения ценного опыта, многому меня научили как тренера. То, что мы постоянно теряли ключевых игроков, испытывало нас на прочность, мы вынуждены были становиться сильнее как команда», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Дуайер: я возвращаюсь в КХЛ