Любимов: Олимпиада — главный фактор, почему я вернулся в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Роман Любимов рассказал о причинах своего возвращения в «армейский» клуб.

«Причиной моего возвращения стала возможность сыграть на Олимпиаде или выступление за родной клуб? Всё вместе. Я получил предложение от «Филадельфии», взвесил все «за» и «против» и выбрал вариант с возвращением домой. Не жалею об этом. Меня подтолкнуло к возвращению то, что есть возможность поехать на Олимпиаду. Это был самый большой фактор. Количество игрового времени в НХЛ тоже сыграло свою роль. В этом году я не всегда попадал в состав команды или же играл по 5-7 минут. При таких условиях тяжело держать свой уровень. Без игровой практики это очень тяжело. Ни в коем случае не жалею, что уехал в НХЛ, я понял, какие там требования. Не исключаю, что ещё раз поеду туда», — передаёт слова Любимова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.