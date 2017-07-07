Шалунов: с Никитиным знаком ещё по молодёжной сборной, готов быть лидером

Нападающий московского ЦСКА Максим Шалунов рассказал о подготовке к сезону и переходе в новый клуб.

«Впечатления от команды положительные, клуб с большой историей, счастлив сюда попасть. Тренировки тяжёлые, как и везде, немного другая работа и на льду, и на тренажёрах, выполняем другие упражнения. Посмотрим в дальнейшем, но думаю, что переход в ЦСКА – это шаг вперёд. Готов ко всем задачам, которые ставит клуб. Когда с кем-то переходишь в новую команду – всегда проще. Посмотрим, что будет на играх в Новосибирске, не думаю, что будет какой-то негатив со стороны болельщиков.

Сейчас как таковых троек нет, но тренируюсь пока с Сергеем Шумаковым, Ромой Любимовым и ещё Слава Основин с нами. Готов быть лидером команды. Знаю больше половины игроков, с кем-то в сборной пересекался, с кем-то в городе в одном играли – все свои. Если будешь хорошо играть в любой команде, то попадёшь в сборную. Большой плюс, что в команде тренер национальной команды. С Никитиным знаком ещё со времён молодёжной сборной. Потихоньку обустраиваюсь в городе, всё хорошо. В метро ещё не спускался. К сезону готовился за месяц собирались с ребятами в Челябинске, в зал ходили, у нас там даже тренер по боевым искусствам был – Максим Новосёлов, работали над физической подготовкой», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.