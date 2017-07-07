Беспалов: надеюсь, сезон для «Спартака» сложится лучше, чем предыдущие

Голкипер «Спартака»Никита Беспалов рассказал о первом сборе в Чехии, об арене в «Парке легенд» и о новом шлеме.



«Самочувствие отличное. Думаю, выскажу общее мнение команды, если скажу, что все ребята настроены по-боевому, пребывают в хорошем настроении и с удовольствием работают на тренировках. Мы проходим специальные тесты, которые как раз показывают: делал ли ты что-нибудь в отпуске или нет. В принципе, все ребята готовились к предстоящим сборам, равно как и я: помимо самостоятельной подготовки, ездил и на специализированный вратарский сбор. Ведь, повторюсь, если не готовиться, на предсезонке будет тяжело. Тест Купера всегда является самым сложным на сборах, это факт. Подготовка к сезону – непростая работа, нужно совершенствоваться, работать над собой. Новых корректировок в подготовку вратарей пока внесено не было – работаем по привычной схеме.

Шлем? Это действительно будет произведение искусства. Думаю, через месяц уже будет готов. Сейчас идёт активная работа над рисунком: в большей степени он уже завершён. На шлеме будут изображены легенды «Спартака».



Ситуация в «Динамо» Москва? В Новосибирске задержки зарплаты у нас случались, но клуб всегда славился тем, что затем в обязательном порядке гасил задолженности перед игроками в случае их возникновения. Если поставить себя на место игроков «Динамо»… У всех семьи, дети… Ты делаешь свою работу, и она должна поощряться. Непонятно, что будет дальше, но, надеюсь, ребятам всё выплатят.



Надеюсь, этот сезон для «Спартака» сложится лучше, чем в предыдущие несколько лет. Будем надеяться, что в этот раз мы наконец-таки выйдем в плей-офф и покажем там себя с наилучшей стороны», — цитирует игрока официальный сайт клуба. Будем выступать на одной арене весь сезон? Это отличная новость. Тяжело, когда ты постоянно переезжаешь из одного ледового дворца в другой – находишься, можно сказать, не на своей арене, будто постоянно играешь в гостях», — цитирует игрока официальный сайт клуба.