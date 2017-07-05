Защитник Лаюнен присоединился к «Спартаку»

Новичок «Спартака» Вилле Лаюнен присоединился к московской команде на сборе в Чехии. Клуб разместил фото.

Защитник Вилле Лаюнен стал игроком «Спартака»

Большую часть карьеры защитник провёл в Финляндии, а среди его зарубежных клубов были магнитогорский «Металлург» (в сезоне-2011/12) и шведский «Ферьестад» (2012/13 и 2013/14). Последние три сезона Лаюнен провёл в «Йокерите». Всего в КХЛ на его счету 200 матчей, 75 (26+49) очков при показателе полезности «-15». Лаюнен принимал участие в ЧМ-2017, где сборная Финляндии заняла четвёртое место. Защитник провёл на турнире 10 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+2».

Лаюнен: в матчах за «Спартак» буду выкладываться на все сто процентов

Фото также доступно в официальном «твиттере» московской команды.