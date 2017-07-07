«Динамо-Минск» подписало однолетний контракт с нападающим Китаровым

«Динамо-Минск» объявило о подписании однолетнего соглашения с нападающим Александром Китаровым, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Китаров принял участие в 43 матчах КХЛ (в том числе 9 в составе нижнекамского «Нефтехимика»), в которых забросил 4 шайбы и отдал 5 результативных передач, набрав 9 очков при показателе полезности «-1», а также отбыл 22 штрафные минуты.



Всего у 30-летнего Китарова на счету 286 матчей в КХЛ, в которых он набрал 58 очков по системе «гол+пас» (24+34), а также отбыл 158 штрафных минут.