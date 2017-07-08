Пронин: не исключаю, что ещё выйду на лёд в качестве игрока

Тренер клуба ВХЛ «Звезда» 38-летний Николай Пронин рассказал, что ещё может сыграть за команду в качестве действующего хоккеиста.



«Я прекрасно понимал, что рано или поздно придётся завершить карьеру. Летом руководство армейского клуба предложило мне занять должность одного из тренеров, и я, честно говоря, особо не думая, принял предложение.



Тем не менее коньки на гвоздь я ещё не повесил, поэтому не исключаю вероятности того, что в какой-то момент меня дозаявят, и я буду помогать команде. Если, конечно, это будет требовать ситуация. Прощальный матч? Его вправе проводить великие хоккеисты, а я к таковым себя не отношу. Впрочем, как я сказал, есть вариант, при котором в ходе сезона выйду на лёд в качестве игрока», — цитирует Пронина официальный сайт ВХЛ.